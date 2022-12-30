Эксперт предупредил о последствиях для тех, кто ввёл потолок цен на нефть из России

Для стран, которые поддержали санкции и потолок цен на российскую нефть, последствия от ужесточения Москвой контроля над продажей нефти будут весьма ощутимыми. Об этом предупредил азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли.

"Введение потолка цен со стороны западных стран коснётся тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время — это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет", — подчеркнул он в разговоре с РИА "Новости".

По словам эксперта, те западные страны, которые причастны к решению о введении потолка цен, на самом деле никогда раньше не покупали российскую танкерную нефть. Тогда как трубопроводная нефть, в небольших объёмах поступающая в Евросоюз, в том числе в Венгрию, остаётся в стороне от санкций и от потолка цен.

Эксперт также напомнил об Индии, которая за несколько последних месяцев нарастила экспорт нефтяной продукции в европейские страны в несколько раз. Он подчеркнул, что каждому понятно, что это российская нефть, обрабатываемая на индийских заводах и поставляемая Евросоюзу под индийским брендом. Таким образом, без более жёстких мер со стороны РФ цены на нефть могут остаться в коридоре 80–90 долларов, устраивающем, очевидно, игроков рынка.

"Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым", — предупредил вместе с тем эксперт.