Врач назвала смертельно опасные осложнения гриппа

Грипп может стать смертельно опасным за счёт его последствий. Дело в том, что эта распространённая болезнь может вызвать инсульт, инфаркт, воспаление лёгких или менингоэнцефалит. Об этом рассказала иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

"Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением лёгких. Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течение двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа", — рассказала Скорпилева порталу Ura.ru.

Помочь самому себе, по мнению врача, можно прививкой. Она объяснила, что от самого заболевания, возможно, вакцинация и не убережёт. Главное — предотвращение осложнений.

"От осложнений, тяжёлых форм и летальных исходов защищает на 100%. Это абсолютно доказано на протяжении многих лет", — заявила врач.