ФТС заявила о рекордном профиците внешней торговли

В декабре России пришлось испытать сложности с экспортом энергоносителей. Но, несмотря на это, по итогам 2022 года во внешней торговле ожидается рекордный профицит. Такой прогноз дал первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счёт объёмов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит", — цитирует Давыдова РИА "Новости".

Он отметил, что, по сведениям таможенных органов, наблюдается снижение экспорта энергоносителей из РФ — в декабре меньше вывозят нефть, нефтепродукты и газ. По словам первого замглавы ФТС, сказались ограничения.