Чем известен теневой хозяин Мелитополя Артур Туча, которого Росгвардия взяла со стрельбой
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Бойцы Росгвардии задержали на Украине бывшего кикбоксера Артура Горобца. Спортсмен подался в криминал и жестоко издевался над бизнесменами и сторонниками русского мира. Чем занималась его банда?
Коллаж © LIFE. Фото © Telegram / MASH, © YouTube / Надзвичайні новини. ICTV
Сегодня в Запорожской области арестовали одного из самых жестоких криминальных авторитетов Украины — 37-летнего Артура Горобца, его ещё называют Туча. Таким было спортивное прозвище Горобца на ринге, когда бандит был ещё членом сборной Украины по кикбоксингу.
Ориентировка на Горобца. Фото © Telegram / MASH
Во время задержания Горобец вытащил пистолет и пытался отстреливаться от росгвардейцев. Они открыли ответный огонь, ранив его. Он остался жив и сейчас находится в СИЗО Мелитополя — второго по величине города в Запорожской области.
Бандит "русской весны"
В 2014-м кикбоксер Горобец вдруг оставил ринг и подался в криминал, став "смотрящим" от блатного мира в родном Мелитополе. По информации Лайфа, ещё в 2010 году он привлекался к ответственности в Севастополе за грабёж.
Его банда быстро подмяла под себя Мелитополь, прославившись жестокостью и безнаказанностью. В неё входили спортсмены боевых единоборств и даже детские тренеры, а также бывшие зэки, которые хорошо знали, как выбивать из людей деньги. В лучших традициях 90-х бандиты облагали данью торговые точки и магазины. Цена за месячную охрану составляла около 20 тысяч гривен.
Группировку курировала СБУ, поэтому прежде всего жертвами Тучи становились пророссийски настроенные жители Украины, у которых бандиты вымогали деньги и имущество. Группировка Тучи была в Мелитополе чем-то вроде добробата: силовики неоднократно задерживали теневого хозяина города, но Горобец и его люди всегда быстро оказывались на свободе.
От Тучи было не спастись
В течение многих лет бандиты терроризировали Мелитополь, записывали бизнес и имущество жертв на себя, угрожая расправой им и их семьям. Начиная с 2014 года ОПГ Тучи координировала свои действия с местными силовиками, вместе с ними запугивая жертв издевательств и избиений.
Например, на бизнесмена Сергея Маменко нападали несколько раз. Однажды во дворе собственного дома бандиты избили его и пытались затащить в машину, требовали деньги и золото. В другой раз мужчину похитили, вывезли за город, где жестоко издевались над ним.
Дмитрий Бирзулов — ещё один мелитопольский предприниматель, держащий магазин спортивной одежды. У него рэкетиры требовали деньги за криминальную крышу. По его словам, однажды его жестоко избили. У Бирзулова требовали либо деньги, либо ежемесячно одевать пятерых бандитов.
По данным Лайфа, бандитов прикрывал оперативник Нацполиции в Запорожской области, подполковник Виктор Манько (позывной Полкан), имеющий большое влияние в кругах местных силовиков.
Группировка Тучи так закошмарила город, что в 2018 году бизнесмены устроили пресс-конференцию в Запорожье (в районном Мелитополе СМИ эту тему всегда игнорировали). В итоге Тучу задержали, в его доме нашли помимо оружия и денег отмычки, несколько десятков мобильных телефонов, радиостанции и глушилки радиосигналов.
Несмотря на доказательства, Тучу с подельниками отпустили уже через два дня, после чего его люди продолжили терроризировать пророссийское население Мелитополя. Теперь бандит и его подельники попали в руки российского правосудия, что, учитывая тяжесть совершённых ими преступлений, грозит суровым наказанием.
Почему украинские власти не трогали Артура Горобца и его ОПГ?