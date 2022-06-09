Чем известен теневой хозяин Мелитополя Артур Туча, которого Росгвардия взяла со стрельбой Оглавление Бандит "русской весны" От Тучи было не спастись Бойцы Росгвардии задержали на Украине бывшего кикбоксера Артура Горобца. Спортсмен подался в криминал и жестоко издевался над бизнесменами и сторонниками русского мира. Чем занималась его банда? 55797 55797 Коллаж © LIFE. Фото © Telegram / MASH, © YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Сегодня в Запорожской области арестовали одного из самых жестоких криминальных авторитетов Украины — 37-летнего Артура Горобца, его ещё называют Туча. Таким было спортивное прозвище Горобца на ринге, когда бандит был ещё членом сборной Украины по кикбоксингу.

Ориентировка на Горобца. Фото © Telegram / MASH

Во время задержания Горобец вытащил пистолет и пытался отстреливаться от росгвардейцев. Они открыли ответный огонь, ранив его. Он остался жив и сейчас находится в СИЗО Мелитополя — второго по величине города в Запорожской области.

Бандит "русской весны"

В 2014-м кикбоксер Горобец вдруг оставил ринг и подался в криминал, став "смотрящим" от блатного мира в родном Мелитополе. По информации Лайфа, ещё в 2010 году он привлекался к ответственности в Севастополе за грабёж.

Его банда быстро подмяла под себя Мелитополь, прославившись жестокостью и безнаказанностью. В неё входили спортсмены боевых единоборств и даже детские тренеры, а также бывшие зэки, которые хорошо знали, как выбивать из людей деньги. В лучших традициях 90-х бандиты облагали данью торговые точки и магазины. Цена за месячную охрану составляла около 20 тысяч гривен.

Фото © YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Группировку курировала СБУ, поэтому прежде всего жертвами Тучи становились пророссийски настроенные жители Украины, у которых бандиты вымогали деньги и имущество. Группировка Тучи была в Мелитополе чем-то вроде добробата: силовики неоднократно задерживали теневого хозяина города, но Горобец и его люди всегда быстро оказывались на свободе.

От Тучи было не спастись

В течение многих лет бандиты терроризировали Мелитополь, записывали бизнес и имущество жертв на себя, угрожая расправой им и их семьям. Начиная с 2014 года ОПГ Тучи координировала свои действия с местными силовиками, вместе с ними запугивая жертв издевательств и избиений.

Например, на бизнесмена Сергея Маменко нападали несколько раз. Однажды во дворе собственного дома бандиты избили его и пытались затащить в машину, требовали деньги и золото. В другой раз мужчину похитили, вывезли за город, где жестоко издевались над ним.

Дмитрий Бирзулов — ещё один мелитопольский предприниматель, держащий магазин спортивной одежды. У него рэкетиры требовали деньги за криминальную крышу. По его словам, однажды его жестоко избили. У Бирзулова требовали либо деньги, либо ежемесячно одевать пятерых бандитов.

По данным Лайфа, бандитов прикрывал оперативник Нацполиции в Запорожской области, подполковник Виктор Манько (позывной Полкан), имеющий большое влияние в кругах местных силовиков.

Группировка Тучи так закошмарила город, что в 2018 году бизнесмены устроили пресс-конференцию в Запорожье (в районном Мелитополе СМИ эту тему всегда игнорировали). В итоге Тучу задержали, в его доме нашли помимо оружия и денег отмычки, несколько десятков мобильных телефонов, радиостанции и глушилки радиосигналов.

Фото © YouTube / Надзвичайні новини. ICTV

Несмотря на доказательства, Тучу с подельниками отпустили уже через два дня, после чего его люди продолжили терроризировать пророссийское население Мелитополя. Теперь бандит и его подельники попали в руки российского правосудия, что, учитывая тяжесть совершённых ими преступлений, грозит суровым наказанием.

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Telegram / MASH Почему украинские власти не трогали Артура Горобца и его ОПГ? 0 Украинская власть его же и создала. Горобец подкупил силовиков. Горобец выполнял задания СБУ. Украинским властям нужна была группировка, чтобы кошмарить русскоязычных.

Авторы Станислав Сенькин