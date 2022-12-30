Во Франции признали проблемность переданных Украине САУ Caesar

Все самоходные артиллерийские установки Caesar, которые Франция ранее отправила Украине, нуждаются в ремонте. Об этом пишет Figaro со ссылкой на главу Минобороны Себастьяна Лекорню.

"Некоторые повреждения Caesar становятся серьёзной проблемой", — приводит издание его слова.

Как узнала газета, французская армия не готова передавать Украине новые артиллерийские установки со своих складов. Министр лишь просит производителей ускориться, чтобы выпустить достаточно техники для отправки Киеву.

Автор статьи заявляет и о жалобах украинских артиллеристов на состояние Caesar. Высокий темп огня изнашивает стволы и казённую часть орудий. По данным Лекорню, одна САУ уже выведена из строя, остальные нуждаются в техническом обслуживании.