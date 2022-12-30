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30 декабря, 02:00

Прогулки налегке и поменьше сувениров: Составлен список советов, которые сделают путешествия дешевле

Полёты лоукостерами и отказ от сувениров помогут экономить в путешествиях

Большая удача для путешественника — купить выгодный билет и не переплатить. Но такое случается не всегда, а сохранить бюджет хочется. Как экономить в путешествиях, на что тратить больше, а на что — меньше? Советы для читателей Лайфа составили эксперты онлайн-платформы "Авито. Недвижимость".

Рекомендации для путешественников, желающих сэкономить.

  • Летайте лоукостерами, то есть бюджетными авиаперевозчиками. Самые популярные в Европе — WizzAir, RyanAir, в Юго-Восточной Азии — AirAsia, NokAir, а в России — "Победа".
  • Ходите пешком. Так вы сэкономите много денег на общественном транспорте и такси! К тому же сможете увидеть много достопримечательностей, красивые пешеходные улицы, местных жителей, рынки и маленькие магазины.
  • Путешествуйте налегке. При перелёте вы сможете не доплачивать за чемодан. Билет выйдет намного дешевле.
  • Не покупайте туристические сувениры. Совсем от них можно не отказываться, но не стоит покупать их около главных достопримечательностей: там всегда дороже.
  • Выбирайте бесплатные развлечения. Много всего происходит совершенно бесплатно: уличные мероприятия, концерты и ярмарки, рассветы и закаты, походы по местным достопримечательностям.

Однако есть и обратная сторона монеты — то, на чём лучше не стараться экономить.

  • Не ешьте всё подряд. Берите блюда, ингредиенты которых вам знакомы. На рынках по возможности уточняйте свежесть продуктов.
  • Выбирайте качественное и безопасное жильё. Осмотрите онлайн будущие апартаменты: фотографии, местоположение, описание. Если апартаменты сильно выделяются ценой — лучше несколько раз подумать, прежде чем брать их. Что поможет вам сэкономить — это аренда квартиры. А собственная кухня — это ещё и экономия на еде.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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