Прогулки налегке и поменьше сувениров: Составлен список советов, которые сделают путешествия дешевле

Большая удача для путешественника — купить выгодный билет и не переплатить. Но такое случается не всегда, а сохранить бюджет хочется. Как экономить в путешествиях, на что тратить больше, а на что — меньше? Советы для читателей Лайфа составили эксперты онлайн-платформы "Авито. Недвижимость".