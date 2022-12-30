Резервная линия электропередачи ЗАЭС была отключена из-за повреждений после обстрела

Повреждение резервной линии электропередачи Запорожской АЭС не повлияет на функционирование станции, так как работает вторая линия. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Линия напряжением 330 кВ повреждена, осталась линия 750 кВ. Пока работает вторая линия, это повреждение никак не отразится на работе станции", — приводит его слова ТАСС.

Как указал Карчаа, сейчас сложно оценить степень повреждения линии резервной линии электропередачи. По его словам, "с точки зрения безопасности, страховки, конечно, нужна резервная линия, электроснабжение по ней так или иначе надо восстанавливать".

А в администрации Энергодара, где находится Запорожская АЭС, сообщили, что повреждение резервной линии электропередачи ЗАЭС не отразилось на электроснабжении города, все жилищно-коммунальные службы работают в штатном режиме.

Как заявил ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, резервная линия электропередачи Запорожской АЭС была повреждена и отключена из-за обстрела. Он указал на консультации с Киевом и Москвой, направленные на согласование и скорейшую реализацию плана создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС.