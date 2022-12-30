Минфин США выпустил инструкцию о применении потолка цен к нефтепродуктам из России
Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ограничений цен к экспортируемым из России нефтепродуктам.
Распространение лимита цен на нефтепродукты вслед за сырой нефтью запланировано на февраль. Эта мера станет исключением из вводимого Евросоюзом эмбарго на перевозку топлива по воде и оказания соответствующих услуг. Однако конкретных цифр в ведомстве не назвали.
В американском Минфине отметили, что глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России является условием освобождения от ценовых ограничений. В отношении нефти лимит был установлен на уровне $60 за баррель с возможностью дальнейшей корректировки.
Ранее экономист Натик Джафарли предупредил о последствиях для тех, кто ввёл потолок цен на нефть из России. Эксперт также напомнил об Индии, которая за несколько последних месяцев нарастила экспорт нефтяной продукции в европейские страны в несколько раз.
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