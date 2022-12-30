SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 18:38

Минфин США выпустил инструкцию о применении потолка цен к нефтепродуктам из России

Министерство финансов США опубликовало предварительную инструкцию по применению механизма ограничений цен к экспортируемым из России нефтепродуктам.

Распространение лимита цен на нефтепродукты вслед за сырой нефтью запланировано на февраль. Эта мера станет исключением из вводимого Евросоюзом эмбарго на перевозку топлива по воде и оказания соответствующих услуг. Однако конкретных цифр в ведомстве не назвали.

В американском Минфине отметили, что глубокая переработка нефтепродуктов за пределами России является условием освобождения от ценовых ограничений. В отношении нефти лимит был установлен на уровне $60 за баррель с возможностью дальнейшей корректировки.

WSJ: Вывоз российской нефти морским путём в декабре снизился на 22%

WSJ: Вывоз российской нефти морским путём в декабре снизился на 22%

Ранее экономист Натик Джафарли предупредил о последствиях для тех, кто ввёл потолок цен на нефть из России. Эксперт также напомнил об Индии, которая за несколько последних месяцев нарастила экспорт нефтяной продукции в европейские страны в несколько раз.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров