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30 декабря, 18:50

На вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, которые угрожали "всё взорвать"

В Париже, на вокзале Монпарнас, за "подстрекательство к терроризму" задержали двух мужчин. Согласно информации газеты Figaro, ими оказались 51-летний француз Эрик и 29-летний ливиец Абдельвахед, которые кричали, что хотят "всё взорвать".

"Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа", сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

При этом обнаруженный при них газ оказался безвредным, а зажигательных устройств при них найдено не было. В свою очередь правоохранители провели на вокзале обыски, а глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех парижских вокзалов.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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