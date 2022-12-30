На вокзале Монпарнас в Париже задержали двух мужчин, которые угрожали "всё взорвать"

В Париже, на вокзале Монпарнас, за "подстрекательство к терроризму" задержали двух мужчин. Согласно информации газеты Figaro, ими оказались 51-летний француз Эрик и 29-летний ливиец Абдельвахед, которые кричали, что хотят "всё взорвать".

"Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа", — сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

При этом обнаруженный при них газ оказался безвредным, а зажигательных устройств при них найдено не было. В свою очередь правоохранители провели на вокзале обыски, а глава МВД Жеральд Дарманен поручил префектуре усилить охрану всех парижских вокзалов.