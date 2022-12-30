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30 декабря, 19:55

В РФС назвали Семака лучшим тренером России в 2022 году

Член исполкома РФС Гершкович назвал Семака лучшим футбольным тренером России в 2022 году

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович назвал лучшего футбольного тренера России в 2022 году. По его словам, им стал наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак.

"Здесь всё и так понятно — Семак. Он чемпион страны, и сейчас "Зенит" вместе с ним идёт на первом месте турнирной таблицы. Это заслуга тренера, который успешно пользуется возможностями, которые представляет ему руководство "Зенита"", — сказал Гершкович в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Член исполкома РФС заметил, что не каждый специалист может похвастаться подобным достижением, и добавил, что именно Семак заслуживает звание лучшего футбольного тренера России по итогам 2022 года.

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Ранее бывший игрок "Зенита" Константин Зырянов также назвал Семака лучшим тренером в России. Он добавил, что перенял бы у наставника клуба из Петербурга доброжелательное спокойствие.

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Сайт ФК "Зенит"

Иван Косицын

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