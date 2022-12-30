В РФС назвали Семака лучшим тренером России в 2022 году

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович назвал лучшего футбольного тренера России в 2022 году. По его словам, им стал наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак.

"Здесь всё и так понятно — Семак. Он чемпион страны, и сейчас "Зенит" вместе с ним идёт на первом месте турнирной таблицы. Это заслуга тренера, который успешно пользуется возможностями, которые представляет ему руководство "Зенита"", — сказал Гершкович в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Член исполкома РФС заметил, что не каждый специалист может похвастаться подобным достижением, и добавил, что именно Семак заслуживает звание лучшего футбольного тренера России по итогам 2022 года.