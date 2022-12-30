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30 декабря, 19:16

Путин присвоил Максиму Фадееву звание заслуженного деятеля искусств

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почётного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

"Присвоить почётное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Фадееву Максиму Александровичу — композитору, музыкальному продюсеру", — сказано в тексте указа главы государства.

Максим Фадеев был продюсером певицы Линды, группы "Серебро", музыкальных проектов "Фабрика звёзд – 2" и "Фабрика звёзд – 5".

Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя – директора Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежду Бабкину. Кроме того, российский лидер наградил орденом Александра Невского адвоката, председателя центрального совета движения "Гражданское общество" Анатолия Кучерену за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.

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Иван Косицын

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