Путин присвоил Максиму Фадееву звание заслуженного деятеля искусств

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почётного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя – директора Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежду Бабкину. Кроме того, российский лидер наградил орденом Александра Невского адвоката, председателя центрального совета движения "Гражданское общество" Анатолия Кучерену за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.