Путин присвоил Максиму Фадееву звание заслуженного деятеля искусств
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почётного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
"Присвоить почётное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Фадееву Максиму Александровичу — композитору, музыкальному продюсеру", — сказано в тексте указа главы государства.
Максим Фадеев был продюсером певицы Линды, группы "Серебро", музыкальных проектов "Фабрика звёзд – 2" и "Фабрика звёзд – 5".
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя – директора Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежду Бабкину. Кроме того, российский лидер наградил орденом Александра Невского адвоката, председателя центрального совета движения "Гражданское общество" Анатолия Кучерену за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.
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