Путин присвоил звание заслуженного журналиста России Вячеславу Терехову
Первому заместителю гендиректора ИА "Интерфакс" Вячеславу Терехову присвоено звание заслуженного журналиста РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации.
В документе отмечается, что Терехов получил звание за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу. На протяжении многих лет он является членом президентского пула — группы журналистов, на постоянной основе освещающих деятельность президента России.
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