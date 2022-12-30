Умершая в Уфе 15-летняя школьница чувствовала себя плохо уже по пути домой

Причиной смерти 15-летней школьницы из Уфы, тело которой обнаружили в подъезде возле двери в квартиру, вероятнее всего, стали проблемы со здоровьем. Об этом пишет "Башинформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подростку стало плохо уже на улице, когда она возвращалась из школы домой. Предварительно, у неё есть признаки кровоизлияния в мозг, что может быть связано с заболеванием. Точную причину установит судмедобследование. По словам специалистов, триггером к этому не мог стать вейп, который нашли в кармане девочки. Хотя пользовалась ли она им, пока не известно.