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30 декабря, 19:39

Умершая в Уфе 15-летняя школьница чувствовала себя плохо уже по пути домой

"Башинформ": Причиной смерти 15-летней школьницы из Уфы могли стать проблемы со здоровьем

Причиной смерти 15-летней школьницы из Уфы, тело которой обнаружили в подъезде возле двери в квартиру, вероятнее всего, стали проблемы со здоровьем. Об этом пишет "Башинформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, подростку стало плохо уже на улице, когда она возвращалась из школы домой. Предварительно, у неё есть признаки кровоизлияния в мозг, что может быть связано с заболеванием. Точную причину установит судмедобследование. По словам специалистов, триггером к этому не мог стать вейп, который нашли в кармане девочки. Хотя пользовалась ли она им, пока не известно.

В Уфе нашли тело 15-летней школьницы с пеной у носа и вейпом

В Уфе нашли тело 15-летней школьницы с пеной у носа и вейпом

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Казани 16-летняя школьница умерла от отёка мозга после отравления суррогатным алкоголем. Помимо скончавшегося подростка в больницу также доставили ещё одну 16-летнюю девушку с суррогатным отравлением, её удалось спасти.

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Telegram / SHOT

Юлия Коновалова

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