Двукратный бронзовый призёр ЧЕ по футболу Марк Овермарс перенёс инсульт

Технический директор бельгийского футбольного клуба "Антверпен", бывший игрок сборной Нидерландов Марк Овермарс перенёс лёгкий инсульт и был госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе команды, его доставили в больницу в ночь на 30 декабря.

"Марк Овермарс вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с лёгким инсультом. У Марка всё хорошо, но ему придётся какое-то время отдохнуть", — сказано в заявлении пресс-службы футбольного клуба.

Представители клуба пожелали Овермарсу здоровья. А вот семья Овермарса заявила, что не желает давать дальнейших комментариев, поскольку сосредоточена на выздоровлении экс-футболиста.

В феврале этого года Овермарса уволили из "Аякса" после скандала, связанного с отправкой им сообщений сексуального характера нескольким женщинам-коллегам. Пост спортивного директора он занимал с 2012 года. В качестве игрока трижды выигрывал с "Аяксом" чемпионат Нидерландов и по разу побеждал в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке страны. Кроме того, в составе сборной Нидерландов Овермарс дважды становился бронзовым призёром чемпионата Европы (2000, 2004).