"Челси" купит лучшего молодого игрока чемпионата мира 2022 года

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, выступающий за португальскую "Бенфику", вероятно, продолжит карьеру в английском "Челси". Клуб уже согласовал с футболистом личный контракт.

По данным инсайдера Николо Скиры, команда из Лондона достигла принципиального соглашения с 21-летним Фернандесом о контракте до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Сейчас "Челси" работает с "Бенфикой" над закрытием сделки. Португальский клуб просит выплатить отступные в размере 120 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча за "Бенфику" во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира на недавнем мундиале в Катаре. На мировом первенстве Фернандеса также признали лучшим молодым игроком турнира.