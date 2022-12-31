"Челси" купит лучшего молодого игрока чемпионата мира 2022 года
Лучший молодой игрок ЧМ-2022 Энцо Фернандес согласовал с "Челси" контракт до 2028 года
Энцо Фернандес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / enzojfernandez
Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, выступающий за португальскую "Бенфику", вероятно, продолжит карьеру в английском "Челси". Клуб уже согласовал с футболистом личный контракт.
По данным инсайдера Николо Скиры, команда из Лондона достигла принципиального соглашения с 21-летним Фернандесом о контракте до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год. Сейчас "Челси" работает с "Бенфикой" над закрытием сделки. Португальский клуб просит выплатить отступные в размере 120 миллионов евро.
В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча за "Бенфику" во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира на недавнем мундиале в Катаре. На мировом первенстве Фернандеса также признали лучшим молодым игроком турнира.
Ранее Лайф сообщал, что 18-летний полузащитник сборной России по футболу Сергей Пиняев стал игроком московского "Локомотива". Воспитанник столичной академии "Чертаново" и один из самых талантливых молодых футболистов страны подписал контракт с железнодорожниками на четыре года. Вместе с ним из "Крыльев Советов" в "Локомотив" перешёл нападающий Максим Глушенков.