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31 декабря, 02:29

Япония заявила протест КНДР после запуска трёх баллистических ракет

Правительство Японии через дипломатические каналы заявило КНДР протест в связи с пусками трёх баллистических ракет малой дальности. Об этом информирует агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны страны.

Снаряды были запущены из района провинции Хванхэ-Пукто в направлении Японского моря. По данным военных, они преодолели 350 километров при максимальной высоте в 100 километров и упали в море. Район падения находится за пределами экономической зоны Японии, а падение боеприпасов или их обломков не нанесло ущерба самолётам и судам.

КНДР запустила несколько баллистических ракет

КНДР запустила несколько баллистических ракет

Японский премьер-министр Фумио Кисида опубликовал стандартную для таких случаев инструкцию о необходимости собирать информацию и предоставлять её населению, обеспечить безопасность самолётов и кораблей, а также быть в готовности к непредвиденным обстоятельствам.

Ранее Лайф писал, что КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, руководивший испытанием, выразил надежду на создание "очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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