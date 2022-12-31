Япония заявила протест КНДР после запуска трёх баллистических ракет

Правительство Японии через дипломатические каналы заявило КНДР протест в связи с пусками трёх баллистических ракет малой дальности. Об этом информирует агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны страны.

Снаряды были запущены из района провинции Хванхэ-Пукто в направлении Японского моря. По данным военных, они преодолели 350 километров при максимальной высоте в 100 километров и упали в море. Район падения находится за пределами экономической зоны Японии, а падение боеприпасов или их обломков не нанесло ущерба самолётам и судам.

Японский премьер-министр Фумио Кисида опубликовал стандартную для таких случаев инструкцию о необходимости собирать информацию и предоставлять её населению, обеспечить безопасность самолётов и кораблей, а также быть в готовности к непредвиденным обстоятельствам.