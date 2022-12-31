Франция, Испания и Британия начали требовать тесты на ковид от пассажиров из Китая

Несколько европейских стран, включая Францию, Испанию и Великобританию, стали требовать отрицательные тесты на коронавирус у пассажиров авиарейсов, прилетающих из Китая. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на заявление регуляторов европейских стран.

Страны ЕС опасаются решения властей КНР ослабить политику "нулевой терпимости" к ковиду, спровоцировавшего резкий всплеск заражений в стране. Власти Парижа и Лондона также решили проводить выборочные ПЦР-тесты для прибывающих из Китая. Однако другие страны Европы пока не планируют вводить подобные меры.