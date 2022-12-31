Байден списал судимость с американки, застрелившей мужа 50 лет назад

Президент США Джо Байден отменил судимость шести американцам, в том числе женщине, которая 50 лет назад убила избивавшего её мужа. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден предоставил полное помилование шести лицам", — заявили в Белом доме.

Помилованной оказалась 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас, которая застрелила мужа в 33 года, будучи беременной. Следствие установило, что погибший физически и вербально насиловал её. Женщину приговорили к тюремному заключению на срок от одного года до пяти лет. Сколько времени Ибн-Тамас пробыла за решёткой, не уточняется.

Другие осуждённые получили тюремные сроки за оборот наркотиков, однако сейчас они ведут примерный образ жизни.