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31 декабря, 01:09

Байден списал судимость с американки, застрелившей мужа 50 лет назад

Байден списал судимости шести американцам, в том числе застрелившей мужа женщине

Президент США Джо Байден отменил судимость шести американцам, в том числе женщине, которая 50 лет назад убила избивавшего её мужа. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден предоставил полное помилование шести лицам", — заявили в Белом доме.

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Помилованной оказалась 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас, которая застрелила мужа в 33 года, будучи беременной. Следствие установило, что погибший физически и вербально насиловал её. Женщину приговорили к тюремному заключению на срок от одного года до пяти лет. Сколько времени Ибн-Тамас пробыла за решёткой, не уточняется.

Другие осуждённые получили тюремные сроки за оборот наркотиков, однако сейчас они ведут примерный образ жизни.

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Ранее в американском штате Алабама осуждённому за тройное убийство не смогли ввести смертельную инъекцию, так как не нашли для этого подходящую вену. После отмены казни Миллера перевели в обычную камеру в тюрьме на юге штата.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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