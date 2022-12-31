Вучич объяснил, при каком условии Сербия присоединится к антироссийским санкциям

Сербия не будет вводить санкции против России до тех пор, пока это не поставит под угрозу её жизненные интересы. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Он также назвал уходящий год тяжёлым.

"Мы увидели любое возможное лицемерие, но мы могли увидеть, насколько наша позиция [по отказу от санкций против РФ] была принципиальной и точной. Насколько мы сможем защищать эту позицию — увидим. В любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но, в любом случае, легко мы от этой позиции не отречёмся", — сказал глава государства в интервью телеканалу Prava.

Также Вучич назвал Сербию маленькой страной в Европе, "которая не сдаётся и бережёт свою свободу, насколько сможет". При этом сербский лидер не стал ничего обещать по санкциям, но уточнил, что его "необещание значит намного больше, чем обещания многих".