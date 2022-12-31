КНДР запустила несколько баллистических ракет
Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея вновь осуществила запуск двух ракет в сторону Японского моря. Речь, предварительно, идёт о баллистических снарядах. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Изначально появилась информация об одной ракете. Однако чуть позже в Береговой охране Японии заявили о второй. Предварительно, оба боеприпаса уже упали. Сейчас южнокорейские военные анализируют дальность, высоту и скорость их полёта.
Ранее Лайф писал, что КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, руководивший испытанием, выразил надежду на создание "очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время". К слову, накануне и Южная Корея успешно провела испытания ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.
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