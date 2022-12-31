КНДР запустила несколько баллистических ракет

Северная Корея вновь осуществила запуск двух ракет в сторону Японского моря. Речь, предварительно, идёт о баллистических снарядах. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Изначально появилась информация об одной ракете. Однако чуть позже в Береговой охране Японии заявили о второй. Предварительно, оба боеприпаса уже упали. Сейчас южнокорейские военные анализируют дальность, высоту и скорость их полёта.