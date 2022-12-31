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30 декабря, 23:47

КНДР запустила несколько баллистических ракет

Yonhap: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея вновь осуществила запуск двух ракет в сторону Японского моря. Речь, предварительно, идёт о баллистических снарядах. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Изначально появилась информация об одной ракете. Однако чуть позже в Береговой охране Японии заявили о второй. Предварительно, оба боеприпаса уже упали. Сейчас южнокорейские военные анализируют дальность, высоту и скорость их полёта.

Ким Чен Ын выступил с "историческим докладом"

Ким Чен Ын выступил с "историческим докладом"

Ранее Лайф писал, что КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, руководивший испытанием, выразил надежду на создание "очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время". К слову, накануне и Южная Корея успешно провела испытания ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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