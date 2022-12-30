Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету-носитель
Южная Корея успешно провела испытания ракеты-носителя с твердотопливным двигателем. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в военной отрасли.
"Тестовый полёт твердотопливной ракеты-носителя состоялся успешно", — проинформировал собеседник издания.
К слову, на днях и КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, руководивший испытанием, выразил надежду на создание "очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время".
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ТАСС / EPA / KIM HEE-CHUL