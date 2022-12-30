SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 10:25

Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету-носитель

Южная Корея успешно провела испытания ракеты-носителя с твердотопливным двигателем. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в военной отрасли.

"Тестовый полёт твердотопливной ракеты-носителя состоялся успешно", проинформировал собеседник издания.

Названа страна, которая может стать новой ядерной державой

Названа страна, которая может стать новой ядерной державой

К слову, на днях и КНДР испытала твердотопливный двигатель для стратегического вооружения нового типа. Северокорейский лидер Ким Чен Ын, руководивший испытанием, выразил надежду на создание "очередного новейшего стратегического оружия в ближайшее время".

Обложка ©

ТАСС / EPA / KIM HEE-CHUL

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров