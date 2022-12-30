Названы 7 продуктов, которые портят зубную эмаль

Зубная эмаль требует особого ухода, иначе есть риск получить проблемы надолго. Лидер в списке вредностей — продукты с высоким содержанием сахара, так как сладкое является питательной средой для бактерий, которые выделяют кислоту и тем самым растворяют эмаль. Об этом Лайфу сказала стоматолог, главный врач сети клиник Beauty Line Марина Колесниченко.

Второе — это булочки, мучные изделия с высоким содержанием крахмала, который также способствует размножению бактерий, предупредила врач. Третья в рейтинге — газировка. На один стакан напитка приходится пять ложек сахара, а ещё там есть ортофосфорная кислота. Из-за этого газировка кажется вкусной и хочется её пить снова и снова, объяснила Колесниченко. По её словам, лучше употреблять такие напитки только через трубочку и потом споласкивать рот.

"Четвёртое — это свежевыжатые соки. Менее вредные, чем газировка, но тем не менее они тоже содержат много фруктовых кислот, которые способствуют размягчению поверхностного слоя эмали. Этим грешат цитрусовые соки, ананасовые соки", — добавила медик.

На пятом месте "вредителей" эмали стоят сухофрукты. Их частички легко прилипают к зубам и способствуют появлению опасных бактерий. На шестом — чай и кофе, которые не разрушают зубную поверхность, но создают тёмную и плотную плёнку налёта. Замыкают семёрку — алкогольные напитки.

"Алкоголь снижает секрецию слюны, и таким образом происходит не такое эффективное самоочищение зубов. Второе: алкоголь, особенно крепкий, убивает сапрофитные бактерии полости рта, то есть увеличивается количество патологических бактерий", — сказала собеседница Лайфа.