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30 декабря, 23:32

Болсонару покинул Бразилию до окончания срока полномочий

Globo: Президент Бразилии Болсонару отбыл из страны до окончания срока полномочий

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул резиденцию главы государства и отбыл из страны на самолёте. Это произошло до официального истечения срока его полномочий 31 декабря, сообщает телеканал Globo.

Болсонару планирует остановиться на "один-два месяца" на принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго. Накануне было обнародовано распоряжение об отъезде в Майами пятерых помощников президента, которые продолжат обеспечивать его безопасность, когда он перестанет быть главой государства.

Болсонару не появляется на публике из-за рожи на ноге

Болсонару не появляется на публике из-за рожи на ноге

Согласно уточнению источника, на время отъезда главы государства за рубеж его полномочия переходят вице-президенту Антониу Амилтону Моурану, который уже пообещал, что до инаугурации Лулы да Силвы в стране всё будет мирно и спокойно.

Ранее Лайф писал, что Болсонару отказался ехать на саммит G20, который прошёл в Индонезии. Действующего президента Бразилии на мероприятии заменил министр иностранных дел Карлос Франса.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

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