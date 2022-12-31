Болсонару покинул Бразилию до окончания срока полномочий

Президент Бразилии Жаир Болсонару покинул резиденцию главы государства и отбыл из страны на самолёте. Это произошло до официального истечения срока его полномочий 31 декабря, сообщает телеканал Globo.

Болсонару планирует остановиться на "один-два месяца" на принадлежащем экс-президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго. Накануне было обнародовано распоряжение об отъезде в Майами пятерых помощников президента, которые продолжат обеспечивать его безопасность, когда он перестанет быть главой государства.

Согласно уточнению источника, на время отъезда главы государства за рубеж его полномочия переходят вице-президенту Антониу Амилтону Моурану, который уже пообещал, что до инаугурации Лулы да Силвы в стране всё будет мирно и спокойно.