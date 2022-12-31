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30 декабря, 22:34

Число жертв пожара в отеле в Камбодже выросло до 26

Число жертв страшного пожара в гостинице Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет (Камбоджа) выросло до 26. Поисково-спасательная операция на месте трагедии завершена, сообщает портал Fresh News.

Пожар в отеле Grand Diamond City Hotel and Casino в городе Пойпет. Видео © Twitter / Taticru79846829

По данным властей, среди погибших 17 граждан Таиланда, по одному — из Непала, Малайзии и Китая. При этом тела ещё шести жертв пожара пока не опознаны. Предположительно, речь также идёт об иностранных гражданах.

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Также известно, что в результате происшествия пострадало 57 человек. Как сообщили в Посольстве РФ в Камбодже, информация о россиянах среди пострадавших не поступала.

Напомним, возгорание произошло вечером 28 декабря. Изначально были сведения о десяти погибших. По различным версиям, причиной пожара мог стать взрыв бака с топливом или газового баллона, а также проблемы с электропроводкой. Пожарным удалось локализовать возгорание лишь спустя десять часов.

Обложка ©

Twitter / Taticru79846829

Иван Косицын

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