Крупнейший порт Латинской Америки Сантос назовут в честь Пеле

Крупнейший порт Латинской Америки, расположенный в бразильском Сантосе, назовут в честь трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле, скончавшегося 29 декабря. Об этом сообщает портал G1.

Как рассказал экс-мэр и избранный федеральный депутат Паулу Алешандри Барбоза, название будет изменено в 2023 году. Распоряжение подготовят и подпишут в первые часы после вступления Барбозы в новую должность, намеченного на 2 января.