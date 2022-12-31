Крупнейший порт Латинской Америки Сантос назовут в честь Пеле
Крупнейший порт Латинской Америки, расположенный в бразильском Сантосе, назовут в честь трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле, скончавшегося 29 декабря. Об этом сообщает портал G1.
Как рассказал экс-мэр и избранный федеральный депутат Паулу Алешандри Барбоза, название будет изменено в 2023 году. Распоряжение подготовят и подпишут в первые часы после вступления Барбозы в новую должность, намеченного на 2 января.
Напомним, 29 декабря в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле. Лайф писал, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Прощание с трёхкратным чемпионом мира состоится на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в Сан-Паулу.
Wikipedia / John Mathew Smith