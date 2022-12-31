Учёные из Нидерландов обнаружили новый орган в носоглотке человека
Учёные из Нидерландского института рака обнаружили в теле человека ранее неизвестный орган — тубариальные слюнные железы. Их исследование было опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.
Специалисты, чтобы узнать больше о раке головы и шеи, использовали сканирование с радиоактивной глюкозой, которая подсвечивала определённые участки тела человека. Проведя замеры у сотни пациентов, учёные обнаружили две особые области в голове человека.
Оказалось, что исследователи выявили набор слюнных желёз, расположенных в задней части носоглотки. Они назвали пару органов тубариальными железами. Как уточнили авторы работы, у людей есть три набора больших слюнных желёз, но в носоглотке ранее их не обнаруживали. Считалось, что единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы и равномерно распределены по всей слизистой оболочке. Благодаря этому открытию онкологи знают о необходимости избегать облучение данной части тела, чтобы не иметь осложнений.
А ранее группа учёных из Медицинского университета Гуанси выяснила, что здоровый образ жизни способен ослаблять генетическую роль при развитии рака щитовидной железы. В ходе работы были взяты данные 265 тысяч человек из британского биобанка в возрасте от 40 до 69 лет, у 423 из которых в течение последующих 11 лет был выявлен рак щитовидной железы.
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