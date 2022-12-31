Учёные из Нидерландов обнаружили новый орган в носоглотке человека

Учёные из Нидерландского института рака обнаружили в теле человека ранее неизвестный орган — тубариальные слюнные железы. Их исследование было опубликовано в журнале Radiotherapy and Oncology.

Специалисты, чтобы узнать больше о раке головы и шеи, использовали сканирование с радиоактивной глюкозой, которая подсвечивала определённые участки тела человека. Проведя замеры у сотни пациентов, учёные обнаружили две особые области в голове человека.

Оказалось, что исследователи выявили набор слюнных желёз, расположенных в задней части носоглотки. Они назвали пару органов тубариальными железами. Как уточнили авторы работы, у людей есть три набора больших слюнных желёз, но в носоглотке ранее их не обнаруживали. Считалось, что единственные слюнные или слизистые железы в носоглотке микроскопически малы и равномерно распределены по всей слизистой оболочке. Благодаря этому открытию онкологи знают о необходимости избегать облучение данной части тела, чтобы не иметь осложнений.