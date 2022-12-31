Голос Геральта из видеоигр раскрыл причину ухода Кавилла из "Ведьмака"
Генри Кавилл мог покинуть "Ведьмака" из-за несоответствия сериала книгам Сапковского
Актёр озвучивания Даг Кокл, голосом которого разговаривает Геральт в серии игр про Ведьмака, заявил, что Генри Кавилл ушёл из сериала Netflix о похождениях Ведьмака из Ривии из-за сильного расхождения проекта с оригинальными книгами Анджея Сапковского. Его слова приводит The Gamer.
"Говорят, что он уходит, потому что не согласен с сюжетными линиями, которые разрабатывают сценаристы. Если это так, то я полностью понимаю его, потому что Генри — большой поклонник игр и книг", — пояснил Кокл.
Актёр дубляжа добавил, что согласен с позицией Кавилла относительно сериала. Также Кокл пожелал удачи и сил новому Ведьмаку — актёру Лиаму Хемсворту.
Ранее приводилась ещё одна версия ухода Генри Кавилла из сериала. Актёра, по данным анонима DeuxMoi, известного инсайдами о мире западного шоу-бизнеса, могли лишить роли в "Ведьмаке" за токсичное отношение к женщинам.