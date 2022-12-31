Голос Геральта из видеоигр раскрыл причину ухода Кавилла из "Ведьмака"

Актёр озвучивания Даг Кокл, голосом которого разговаривает Геральт в серии игр про Ведьмака, заявил, что Генри Кавилл ушёл из сериала Netflix о похождениях Ведьмака из Ривии из-за сильного расхождения проекта с оригинальными книгами Анджея Сапковского. Его слова приводит The Gamer.

"Говорят, что он уходит, потому что не согласен с сюжетными линиями, которые разрабатывают сценаристы. Если это так, то я полностью понимаю его, потому что Генри — большой поклонник игр и книг", — пояснил Кокл.

Актёр дубляжа добавил, что согласен с позицией Кавилла относительно сериала. Также Кокл пожелал удачи и сил новому Ведьмаку — актёру Лиаму Хемсворту.