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30 декабря, 21:21

Голос Геральта из видеоигр раскрыл причину ухода Кавилла из "Ведьмака"

Генри Кавилл мог покинуть "Ведьмака" из-за несоответствия сериала книгам Сапковского

Актёр озвучивания Даг Кокл, голосом которого разговаривает Геральт в серии игр про Ведьмака, заявил, что Генри Кавилл ушёл из сериала Netflix о похождениях Ведьмака из Ривии из-за сильного расхождения проекта с оригинальными книгами Анджея Сапковского. Его слова приводит The Gamer.

"Говорят, что он уходит, потому что не согласен с сюжетными линиями, которые разрабатывают сценаристы. Если это так, то я полностью понимаю его, потому что Генри — большой поклонник игр и книг", пояснил Кокл.

Приквел "Ведьмака" может стать самым провальным сериалом Netflix

Приквел "Ведьмака" может стать самым провальным сериалом Netflix

Актёр дубляжа добавил, что согласен с позицией Кавилла относительно сериала. Также Кокл пожелал удачи и сил новому Ведьмаку — актёру Лиаму Хемсворту.

Ранее приводилась ещё одна версия ухода Генри Кавилла из сериала. Актёра, по данным анонима DeuxMoi, известного инсайдами о мире западного шоу-бизнеса, могли лишить роли в "Ведьмаке" за токсичное отношение к женщинам.

Обложка ©

"Кинопоиск"

Юлия Коновалова

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