Американскую базу на северо-востоке Сирии обстреляли ракетами

Военная база США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась 30 декабря ракетному обстрелу. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

По данным источника, по военному объекту было выпущено несколько ракет. В результате в небо было поднято несколько американских вертолётов. О жертвах или материальном ущербе обстрела не уточняется.