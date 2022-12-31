Американскую базу на северо-востоке Сирии обстреляли ракетами
Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу
Военная база США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась 30 декабря ракетному обстрелу. Об этом сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.
По данным источника, по военному объекту было выпущено несколько ракет. В результате в небо было поднято несколько американских вертолётов. О жертвах или материальном ущербе обстрела не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что армия Сирии уничтожила шесть бойцов из протурецких формирований в Алеппо. Атака стала ответом на неоднократные нарушения ими действующего на северо-западе страны режима прекращения огня.