SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 декабря, 22:52

В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России

Аналитик Грациани назвал Мюнхенскую конференцию роковой в отношениях Запада и России

Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом. Об этом заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

"Начало 2000-х годов — это то, что большинство аналитиков называют "однополярным моментом". Эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем миром с помощью так называемого экспорта демократии и глобализации рынков", пояснил аналитик в интервью "Ленте.ру".

США уличили в намерении безнаказанно ударить по России

США уличили в намерении безнаказанно ударить по России

Грациани добавил, что после Мюнхенской конференции Запад начал игнорировать развитие взаимоотношений с Россией, при том что Москва была готова укреплять сотрудничество. Кроме того, Америка начала давить на страны Европы в сфере экономики и на членов Североатлантического альянса в военно-политической сфере.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО хотят победить Россию "на поле боя", чтобы уничтожить целиком. По словам министра, действия Запада и подконтрольного ему президента Украины Владимира Зеленского подтверждают глобальный характер нынешнего конфликта, главным бенефициаром которого является Вашингтон.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров