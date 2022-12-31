В Италии указали на переломный момент в отношениях Запада и России

Мюнхенская конференция 2007 года стала переломным моментом в отношениях между Россией и Западом. Об этом заявил глава итальянского аналитического центра Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

"Начало 2000-х годов — это то, что большинство аналитиков называют "однополярным моментом". Эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем миром с помощью так называемого экспорта демократии и глобализации рынков", — пояснил аналитик в интервью "Ленте.ру".

Грациани добавил, что после Мюнхенской конференции Запад начал игнорировать развитие взаимоотношений с Россией, при том что Москва была готова укреплять сотрудничество. Кроме того, Америка начала давить на страны Европы в сфере экономики и на членов Североатлантического альянса в военно-политической сфере.