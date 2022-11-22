Болсонару не появляется на публике из-за рожи на ноге

Бразильский лидер Жаир Болсонару после поражения на выборах стал реже появляться на публике. Одной из причин могло стать рожистое воспаление, затрагивающее кожу и подкожную клетчатку, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на вице-президента Амилтона Моурана. Он заявил, что инфекция образовалась на ноге Болсонару, из-за этого глава государства теперь даже не носит брюки и вынужден прятаться от людей.

"У него проблемы со здоровьем. Он не может носить штаны. Что ему, идти сюда в шортах?" — отметил Моуран.

Добавим, что администрация Болсонару пока не подтвердила слов вице-президента. Ранее он также утверждал, что президент скрывается ото всех, чтобы восстановиться духовно.