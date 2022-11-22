В Санкт-Петербурге футбольные фанаты развернули 600-метровый "сербско-русский" флаг
В Санкт-Петербурге по маршруту от станции метро "Крестовский остров" до стадиона "Газпром-арена" прошла колонна с 600-метровым "сербско-русским" флагом. Лайф делится кадрами с места событий.
Лайф побывал на шествии в Петербурге с 600-метровым сербско-русским флагом. Видео © LIFE
Флаг в Россию привезли фанаты сербского футбольного клуба "Црвена Звезда", которые приехали в Петербург на товарищеский матч команды с "Зенитом". В призывах принять участие в акции указывалось, что клубная принадлежность желающих прийти не имеет значения, а сам марш — уникальный случай, который нельзя пропустить.
Это знамя часто используется в пророссийских и патриотических акциях в Сербии. Например, 4 марта его развернули на митинге в Белграде, скандируя антизападные лозунги. Также оно выносилось на акции 15 апреля, где протестующие выступили против решения властей страны проголосовать за приостановку членства РФ в Совете ООН по правам человека.
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