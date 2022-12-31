Анкара согласна вывести войска из Сирии после переговоров в Москве, пишут СМИ

Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии по итогам трёхсторонней встречи министров обороны Турции, Сирии и России, которая состоялась 28 декабря в Москве. Об этом пишет газета El Watan со ссылкой на источник.

Кроме того, турецкая сторона согласилась уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Стороны подтвердили, что ополченцы Рабочей партии Курдистана являются "агентами США и Израиля и представляют опасность для Сирии и Турции". Участники встречи договорились, что при необходимости дальнейшей координации будут проведены дополнительные мероприятия.