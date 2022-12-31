Европе предсказали жизнь без света в 2023 году

Британская газета Financial Times опубликовала ряд прогнозов на следующий год. В частности, предполагается, что в 2023-м Европу могут ожидать отключения электроэнергии из-за энергетического кризиса.

Отключения могут быть до апреля, если погода будет достаточно холодной. Авторы материала также уверены, что следующая зима станет "более сложной задачей", так как заполнить газовые хранилища будет непросто из-за того, что в 2023 году потоки голубого топлива из России будут "близки к нулю".

Также издание прогнозирует, что премьер-министр Британии Риши Сунак сохранит пост к концу года, хотя и будет выглядеть "более осаждённым". А президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру на второй срок, хотя другие представители Демократической партии тоже могут изучить эту возможность. В свою очередь, экс-главе Белого дома Дональду Трампу в следующем году предъявят обвинения на фоне расследований в отношении него. А в другом прогнозе газета пишет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган останется у власти, несмотря на его "падающую популярность".

Среди других предсказаний продолжение работы "Твиттера", несмотря на хаос, вызванный покупкой компании Илоном Маском, восстановление экономического роста Китая до значений более 5%. Также авторы уверены, что Пекин не будет вторгаться на Тайвань или вводить блокаду острова в следующем году. А вот протесты в Иране, вероятно, продолжатся в той или иной форме.