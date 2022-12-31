Организаторы Евровидения назвали тяжёлым решение по России
Организатор Евровидения Эстердаль назвал непростым исключение России из конкурса
Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом рассказал организатор музыкального конкурса Мартин Эстердаль.
"[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс", — сказал Эстердаль в эфире радио BBC 4.
Кроме того, супервайзер Евровидения отметил, что решение о запрете участия артистов из России "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку".
"Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии", — подчеркнул Эстердаль.
Ранее стало известно, что Евровидение-2023 пройдёт в Великобритании вместо Украины. Об этом официально объявил Европейский вещательный союз. Организаторы обещают некие "украинские элементы" шоу и уникальный логотип, отражающий нынешние обстоятельства. Музыкальный конкурс пройдёт в Ливерпуле. При этом на Украине возмутились решением Европейского вещательного союза провести Евровидение в другой стране.
Сайт конкурса Евровидение-2023