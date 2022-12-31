Организаторы Евровидения назвали тяжёлым решение по России

Исключение России из Евровидения стало непростым решением. Об этом рассказал организатор музыкального конкурса Мартин Эстердаль.

"[Решение об исключении России] было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс", — сказал Эстердаль в эфире радио BBC 4.

Кроме того, супервайзер Евровидения отметил, что решение о запрете участия артистов из России "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку".