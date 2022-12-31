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31 декабря, 04:08

Москвичам пообещали 1 января погоду с "ноябрьским характером"

Вильфанд: Жителей Москвы и Подмосковья 1 января ждёт мокрый снег с мелким дождём

Жителей Москвы и Подмосковья в новогоднюю ночь и днём 1 января ждёт погода с "ноябрьским характером" — температура до двух – пяти градусов тепла и мокрый снег с мелким дождём. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Небольшие осадки в новогоднюю ночь в Москве будут преимущественно в виде мокрого снега и мороси, но днём вероятность дождя максимально велика", — приводит слова метеоролога ТАСС.

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По расчётам синоптиков, порывы ветра в столичном регионе ночью будут усиливаться до 15 м/с, а днём — до 17 м/с. По словам Вильфанда, прогноз температуры в праздничную ночь остаётся прежним: от нуля до плюс двух градусов в Москве и от минус трёх до плюс двух в Подмосковье. Днём воздух в регионе прогреется до пяти градусов тепла.

"Это ассоциируется по климату даже не с новогодним праздником, а с Днём народного единства 4 ноября. По климату именно такая погода бывает тогда, то есть отставание будет почти на два месяца", — подчеркнул синоптик.

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Обложка ©

АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Иван Косицын

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