Маск стал первым человеком, лишившимся 200 миллиардов долларов

Миллиардер и предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим более 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg", — информирует агентство.

На пике же состояние американского бизнесмена находилось в ноябре 2021 года и составляло 340 миллиардов долларов.