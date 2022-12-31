Маск стал первым человеком, лишившимся 200 миллиардов долларов
Bloomberg назвал Маска первым человеком в истории, потерявшим более 200 млрд долларов
Миллиардер и предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим более 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg", — информирует агентство.
На пике же состояние американского бизнесмена находилось в ноябре 2021 года и составляло 340 миллиардов долларов.
Напомним, 7 декабря Маск также потерял первое место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступив его Бернару Арно. Американский бизнесмен опускался на второе место в списке несколько раз за час, однако позже вернул позиции.