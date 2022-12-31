Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря
Гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра Великобритании. Список лауреатов государственных наград опубликован на правительственном сайте.
Среди заслуг Мэя числятся не только достижения в качестве музыканта, но и работа астрофизиком, а также деятельность по защите диких животных.
"Он восстановил Лондонскую стереоскопическую компанию в 2008 году, в 2015-м стал сооснователем Дня астероидов для защиты Земли от ударов астероидов... Его работа по защите британских диких животных привела к тому, что в 2009 году он основал фонд Save-Me Trust", — отмечается в документе.
Со своей стороны Мэй, комментируя награждение телеканалу Sky News, назвал посвящение в рыцари "своего рода вызовом" и заявил о намерении продолжать "творить добро в мире и делать это лучше, чем раньше". В беседе с Associated Press музыкант отметил, что сейчас больше работает как астрофизик и зоозащитник.
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