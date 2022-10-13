Queen выпустила "потерянный" трек "Face It Alone" с голосом Фредди Меркьюри
Британская рок-группа Queen опубликовала композицию "Face It Alone" с голосом Фредди Меркьюри, которая была записана ещё в 1989 году при подготовке альбома "The Miracle", но так и не увидела свет.
"Мы много раз смотрели на неё и думали, что спасти её не получится. Но мы снова пришли в студию, и наша замечательная команда звукорежиссёров сказала, что может кое-что сделать. Это как сшить вместе кусочки ткани", — поделился гитарист коллектива Брайан Мэй.
А барабанщик Queen Роджер Тейлор окрестил трек "подзабытой маленькой жемчужиной с участием Фредди". Песня "Face It Alone" появится в новом переиздании "The Miracle", который представят поклонникам 18 ноября. Альбом выйдет в виде лимитированного бокс-сета с неизданными материалами, в него включат шесть неопубликованных композиций и даже записи разговоров музыкантов в студии.
Ранее сообщалось, что натянутые отношения между участниками известной британской рок-группы Pink Floyd являются причиной затягивания сделки по продаже музыкального каталога коллектива, который оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Проблемы возникли, когда основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в сложившейся на Украине ситуации, а президента Джо Байдена назвал военным преступником.
Новости
Ровеньковская епархия УПЦ перешла в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси
сегодня в 16:36
Лобковые вши, тиф и не только: Что грозит европейцам из-за отказа от регулярного душа помимо чесотки
сегодня в 16:33
СБУ завербовала подростка для убийства чиновника в ЛНР в обмен на "билет в Европу"
сегодня в 16:17
Getty Images / Don Arnold / WireImage