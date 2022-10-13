Queen выпустила "потерянный" трек "Face It Alone" с голосом Фредди Меркьюри

Британская рок-группа Queen опубликовала композицию "Face It Alone" с голосом Фредди Меркьюри, которая была записана ещё в 1989 году при подготовке альбома "The Miracle", но так и не увидела свет.

А барабанщик Queen Роджер Тейлор окрестил трек "подзабытой маленькой жемчужиной с участием Фредди". Песня "Face It Alone" появится в новом переиздании "The Miracle", который представят поклонникам 18 ноября. Альбом выйдет в виде лимитированного бокс-сета с неизданными материалами, в него включат шесть неопубликованных композиций и даже записи разговоров музыкантов в студии.