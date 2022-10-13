Ровеньковская епархия УПЦ перешла в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Ровеньковскую епархию Украинской православной церкви на территории ЛНР. Об этом говорится в заявлении председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.
"Члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду РПЦ", — отметил Легойда.
Ранее Лайф сообщал, что Сейм Латвии принял поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), предусматривающие её самостоятельность и независимость от Московского патриархата.
Новости
Лобковые вши, тиф и не только: Что грозит европейцам из-за отказа от регулярного душа помимо чесотки
сегодня в 16:33
СБУ завербовала подростка для убийства чиновника в ЛНР в обмен на "билет в Европу"
сегодня в 16:17
Столтенберг объяснился после скандальных слов о поражении НАТО на Украине
сегодня в 16:13
ТАСС / Александр Щербак