Ровеньковская епархия УПЦ перешла в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Ровеньковскую епархию Украинской православной церкви на территории ЛНР. Об этом говорится в заявлении председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

"Члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду РПЦ", — отметил Легойда.