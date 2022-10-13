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13 октября, 16:36

Ровеньковская епархия УПЦ перешла в подчинение Патриарху Московскому и всея Руси

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси Ровеньковскую епархию Украинской православной церкви на территории ЛНР. Об этом говорится в заявлении председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

"Члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду РПЦ", — отметил Легойда.

В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

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Ранее Лайф сообщал, что Сейм Латвии принял поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), предусматривающие её самостоятельность и независимость от Московского патриархата.

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ТАСС / Александр Щербак

Артур Белкин
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