Шампанское может навредить зубам

Плохие новости для любителей игристого — регулярное употребление шампанского может навредить зубам, а также повлечь за собой другие неприятные последствия. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Как объяснил эксперт, всё дело в углекислом газе, содержащемся в пузырьках. Он образуется в результате добавления сахара и дрожжей в процессе брожения и может повредить зубную эмаль. Кроме того, употребление этого напитка может грозить головной болью или мигренью, а также влиять на фигуру.

"Наш организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя тормозится метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь", — приводит его слова РИА "Новости".

Нарколог также добавил, что больше всего здоровью вредит этанол, который содержится в алкоголе. Причём нет никакого способа снизить долю его негативного влияния — бесполезно разводить напитки водой или стараться выпускать пузырьки. Безопасная доза алкоголя "равна нулю", констатировал Скрябин.