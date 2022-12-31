Шампанское может навредить зубам
Нарколог Скрябин: Углекислый газ, содержащийся в пузырьках шампанского, разрушает зубную эмаль
Плохие новости для любителей игристого — регулярное употребление шампанского может навредить зубам, а также повлечь за собой другие неприятные последствия. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.
Как объяснил эксперт, всё дело в углекислом газе, содержащемся в пузырьках. Он образуется в результате добавления сахара и дрожжей в процессе брожения и может повредить зубную эмаль. Кроме того, употребление этого напитка может грозить головной болью или мигренью, а также влиять на фигуру.
"Наш организм не способен накапливать алкоголь в какой-либо значимой степени, а это значит, что при употреблении алкоголя тормозится метаболизм других питательных веществ, которые обычно используются для получения энергии. То есть при употреблении алкоголя организм замедляет расщепление углеводов и жиров для получения энергии и начинает метаболизировать алкоголь", — приводит его слова РИА "Новости".
Нарколог также добавил, что больше всего здоровью вредит этанол, который содержится в алкоголе. Причём нет никакого способа снизить долю его негативного влияния — бесполезно разводить напитки водой или стараться выпускать пузырьки. Безопасная доза алкоголя "равна нулю", констатировал Скрябин.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как точно не нужно пить алкоголь в Новый год. Если уж на праздничном столе будут напитки для взрослых, то как минимум лучше не запивать их газировкой. Кроме того, стоит помнить, что нельзя повышать градус выпиваемого: это может быть смертельно опасным.
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