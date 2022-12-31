Кохомский Дед Мороз поздравит более 20 тысяч детей и военных в новых регионах России

Кохомский Дед Мороз поздравит с Новым годом военных и более 20 тысяч детей на территории новых регионов России. Об этом сообщил ТАСС педагог Первого московского образовательного комплекса, член Общественной палаты Ивановской области Владимир Смирнов. Он заверил, что Дед Мороз точно приедет даже в Макеевку, "куда все боятся ехать".

"Мы будем поздравлять наших солдат, мобилизованных, которые там находятся, и тех солдат, которые находятся в госпиталях, — это наша основная цель", — уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем он назвал важным поздравление детей в новых регионах, которые оказались в сложной ситуации и заслуживают немного волшебства в лице Деда Мороза.

"Дед Мороз в глазах ребёнка — это даритель, это проявление доброты, такого чуда, волшебства, перемен, всего самого наилучшего. Миссия Деда Мороза не на сегодняшний день, её главный смысл — заложить правильное детство", — подчеркнул педагог.

Смирнов уточнил, что поздравления от Деда Мороза и нескольких групп актёров будут длиться до конца январских праздников. Чтобы избежать неприятных инцидентов, их будет сопровождать спецназ, а в каждой области и каждом новом районе колонну будет перехватывать своя группа.