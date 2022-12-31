Стало известно, как зимние каникулы у школьников повлияют на вспышку гриппа
Геннадий Онищенко: Зимние каникулы у школьников повлияют на снижение заболеваемости гриппом
На снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России могут положительно повлиять зимние каникулы у школьников. Об этом заявил академик РАН, заслуженный врач России и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
"На данный момент благоприятным является то, что главный контингент, который обеспечивает и рост, и интенсивность процесса, — это школьники, они уже на каникулах и вернутся через декаду. Это, в общем-то, во многом предопределит снижение заболеваемости", — сказал он в беседе с ТАСС.
По его словам, на данный момент в России в основном распространяется именно свиной грипп. Онищенко подчеркнул, что заболевание начинается остро, но ничем не отличается от вариаций этого вируса в предыдущие сезоны.
Напомним, что свиной грипп выявлен уже во всех регионах РФ, однако на минувшей неделе заболеваемость снизилась на 7%, общее число заразившихся составило 1,7 миллиона человек. Более 98% россиян, заболевших гриппом, не делали прививки. Одним из побочных эффектов перенесённого свиного гриппа может стать воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца.
К слову, сам Онищенко ранее заявлял о том, что в этом году стоит отказаться от массовых новогодних гуляний, так как существует риск роста заболеваемости. Он также призвал предпринимателей купить вакцины и отказаться от корпоративов.
Агентство "Москва" / Александр Авилов