Стало известно, как зимние каникулы у школьников повлияют на вспышку гриппа

На снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России могут положительно повлиять зимние каникулы у школьников. Об этом заявил академик РАН, заслуженный врач России и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"На данный момент благоприятным является то, что главный контингент, который обеспечивает и рост, и интенсивность процесса, — это школьники, они уже на каникулах и вернутся через декаду. Это, в общем-то, во многом предопределит снижение заболеваемости", — сказал он в беседе с ТАСС.