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31 декабря, 06:38

Российские спецслужбы нашли под Луганском схрон диверсантов с оружием и боеприпасами

<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rian_ru/190302" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РИА Новости</a></p>

Фото © Telegram / РИА Новости

В пригороде Луганска найден тайник с оружием и боеприпасами, который использовали диверсионно-разведывательные группы ВСУ и украинские службы. Об этом в субботу пишет РИА "Новости".

О принадлежности схрона говорит способ закладки и его наполнение, уточнил источник издания. Российские специалистыобнаружили там противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемёт ДШК, гранатомёты, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и 100 тысяч патронов разного калибра.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР", — добавил источник.

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Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе выполнения задачи спецоперации уничтожили две диверсионные группы Вооружённых сил Украины — в районах населённых пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.

Николь Вербер

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