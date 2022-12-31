Российские спецслужбы нашли под Луганском схрон диверсантов с оружием и боеприпасами
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В пригороде Луганска найден тайник с оружием и боеприпасами, который использовали диверсионно-разведывательные группы ВСУ и украинские службы. Об этом в субботу пишет РИА "Новости".
О принадлежности схрона говорит способ закладки и его наполнение, уточнил источник издания. Российские специалистыобнаружили там противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемёт ДШК, гранатомёты, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и 100 тысяч патронов разного калибра.
"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР", — добавил источник.
Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе выполнения задачи спецоперации уничтожили две диверсионные группы Вооружённых сил Украины — в районах населённых пунктов Времевка Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области.