Российские спецслужбы нашли под Луганском схрон диверсантов с оружием и боеприпасами

В пригороде Луганска найден тайник с оружием и боеприпасами, который использовали диверсионно-разведывательные группы ВСУ и украинские службы. Об этом в субботу пишет РИА "Новости".

О принадлежности схрона говорит способ закладки и его наполнение, уточнил источник издания. Российские специалистыобнаружили там противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемёт ДШК, гранатомёты, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и 100 тысяч патронов разного калибра.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР", — добавил источник.