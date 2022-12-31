В США насчитали целых пять сценариев начала третьей мировой войны

Сразу несколько факторов могут повлиять на вероятность начала новой мировой войны в 2023 году. Среди них не только конфликт на Украине, но и разногласия между Грецией и Турцией, Тайвань, обстановка на Корейском полуострове, а также территориальные споры между Индией и Китаем. Об этом в материале для 19FortyFive написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.

Он считает, что в уходящем 2022 году вероятность войны великих держав стала намного выше, чем когда-либо, со времён окончания холодной войны. При этом автор статьи выразил мнение о том, что прямое столкновение России и НАТО на Украине маловероятно.

По мнению эксперта, опасения вызывают разногласия между США и Китаем по статусу Тайваня. Он считает, что конфликт на этой территории может перерасти в масштабную войну.

"Нет никаких сомнений в том, что напряжённость по обе стороны пролива остаётся значительной. Готовность администрации Байдена занять рискованную позицию в защиту Тайваня свидетельствует о том, что Вашингтон действительно обеспокоен перспективами нападения Китая", — указано в публикации.

Автор статьи упомянул в качестве мировой угрозы и конфликт между Грецией и Турцией. Он считает, что территориальные разногласия у этих стран существовали десятилетиями, а споры по поводу разведки месторождений энергоресурсов в Эгейском море усилили уровень конфликта.

Затронут вопрос напряжённости между Сеулом и Пхеньяном. Фарли считает, что она росла на протяжении последних нескольких месяцев и также может перерасти в войну с применением ядерного оружия. На начало мировой войны могут повлиять и территориальные разногласия между Индией и Китаем, считает он.