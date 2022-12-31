Названа причина снижения цен на газ в Европе

Консультант "Выгон консалтинг" Иван Тимонин объяснил снижение стоимости газа в Европе. По его словам, это происходит в связи с погодными изменениями и высоким уровнем заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ).

"Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортёров… Кроме того, понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ", — приводит его слова РИА "Новости".

Так, неделю назад столбики термометров в регионе поднялись до нормальных исторических значений, что обусловило некоторое сокращение потребления. Эксперт также отметил, что на данный момент в Европе дуют сильные ветра, что приводит к росту генерации ветряной электростанцией и ограничивает спрос на газ.

Тимонин добавил, что понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, который сильно превышает средние исторические значения. Как следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, в настоящее время показатель составляет 83%.

Однако, с другой стороны, эти факторы можно считать краткосрочными. По словам Тимонина, актуальность фундаментальной проблемы дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренции Европы и Азии за доступные объёмы всё ещё сохраняется. Причём останется она и в следующем году, из-за чего нельзя исключать нового роста котировок.