"Ложь и лицемерие": Клишас перечислил западные ценности XXI века после заявлений о Минских соглашениях
Клишас заявил о восьмилетней лжи европейских политиков ради вооружения Украины
Для вооружения и подготовки Украины политики Европы на протяжении восьми лет лгали о важности Минских соглашений. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" — и всё это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Всё, что нужно знать о "европейских ценностях", — указал он в телеграм-канале.
Парламентарий считает, что раньше примером самой циничной лжи была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с "доказательствами наличия химического оружия" у Ирака. Теперь же это "гарантии" по Минским соглашениям.
"Кто-то ещё воспринимает переговоры и договорённости с западными политиками всерьёз?" — задался вопросом Клишас.
Он назвал западными ценностями XXI века ложь, лицемерие, двойные стандарты, идею собственной исключительности и вседозволенности, а также отказ от любых обязательств.
Напомним, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что высказывания экс-канцлера могут быть использованы для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.
Wikipedia / Пресс-служба Совета Федерации РФ