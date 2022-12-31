"Ложь и лицемерие": Клишас перечислил западные ценности XXI века после заявлений о Минских соглашениях

Для вооружения и подготовки Украины политики Европы на протяжении восьми лет лгали о важности Минских соглашений. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" — и всё это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Всё, что нужно знать о "европейских ценностях", — указал он в телеграм-канале.

Парламентарий считает, что раньше примером самой циничной лжи была пробирка в руках госсекретаря США на Совбезе ООН с "доказательствами наличия химического оружия" у Ирака. Теперь же это "гарантии" по Минским соглашениям.

"Кто-то ещё воспринимает переговоры и договорённости с западными политиками всерьёз?" — задался вопросом Клишас.