В России проведут заупокойные мессы в связи со смертью почётного папы римского Бенедикта XVI

В четверг, 5 января, на площади Святого Петра состоятся похороны почётного папы римского на покое Бенедикта XVI. Об этом журналистам сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. Во всех католических храмах России пройдут заупокойные мессы.

"Похороны почётного папы римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января на площади Святого Петра. Церемонию будет возглавлять папа римский Франциск", — заявил он.

По словам вспомогательного епископа Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николая Дубинина, заупокойные мессы по папе Римскому Бенедикту XVI намерены провести во всех российских католических храмах РФ.

"Думаю, что, как было после кончины папы римского Иоанна Павла II, будут в наши разные храмы по России приходить и простые люди, и религиозные деятели, и представители гражданских властей, чтобы засвидетельствовать своё почтение усопшему понтифику", — сказал он в беседе с ТАСС.

Дубинин добавил, что Бенедикт XVI был совершенно неординарной личностью. Он был известен, как выдающийся богослов и преподаватель.