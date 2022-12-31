Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью почётного папы римского Бенедикта XVI. Он отметил, что многолетний жизненный путь священнослужителя знаменовал целую эпоху в истории Римско-католической церкви, которую он возглавлял.

"Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим папой в годы его пребывания на Римском Престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия", — отметил патриарх.

Он также добавил, что авторитет Бенедикта XVI позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, а за время его понтификата отношения РПЦ с Ватиканом получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию "на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого".