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31 декабря, 11:47

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью почётного папы римского Бенедикта XVI. Он отметил, что многолетний жизненный путь священнослужителя знаменовал целую эпоху в истории Римско-католической церкви, которую он возглавлял.

"Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим папой в годы его пребывания на Римском Престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия", — отметил патриарх.

Он также добавил, что авторитет Бенедикта XVI позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, а за время его понтификата отношения РПЦ с Ватиканом получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию "на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого".

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Ранее сегодня стало известно о том, что папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет. Он скончался в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Варвара Романова

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