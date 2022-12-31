Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы на покое Бенедикта XVI
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью почётного папы римского Бенедикта XVI. Он отметил, что многолетний жизненный путь священнослужителя знаменовал целую эпоху в истории Римско-католической церкви, которую он возглавлял.
"Имея возможность неоднократно лично встречаться с почившим папой в годы его пребывания на Римском Престоле, я имел возможность засвидетельствовать его глубокую любовь к восточному христианству и, в частности, искреннее уважение к традиции русского православия", — отметил патриарх.
Он также добавил, что авторитет Бенедикта XVI позволил ему внести значительный вклад в развитие межхристианского сотрудничества, а за время его понтификата отношения РПЦ с Ватиканом получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию "на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого".
Ранее сегодня стало известно о том, что папа римский на покое Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет. Он скончался в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии, который он выбрал после ухода из служения.
Агентство "Москва" / Денис Гришкин