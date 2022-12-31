Российский войска уничтожили до 140 украинских бойцов в ЛНР

В Луганской Народной Республике подразделения ВСУ потеряли до 140 человек и пять танков в результате атаки ВС РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка Луганской Народной Республики безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих", — указал представитель ведомства.

Он добавил, что российские войска также уничтожили пять танков противника, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.