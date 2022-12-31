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31 декабря, 11:26

Российские войска сбили два вертолёта Ми-8 ВСУ в ДНР

В ДНР истребительная авиация Вооружённых сил РФ сбила два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики сбиты два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил он.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военные нанесли поражение подразделениям сразу двух бригад ВСУ на Донецком направлении.

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Shutterstock / Elfangor

Илья Суриков

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